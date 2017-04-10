Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bayramiç, Lapseki ve Biga'da tören düzenlendi.



Bayramiç'teki tören Akbulut Meydanı'nda gerçekleştirildi.



Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.



Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpinar makamında kutlamaları kabul etti.



Biga



Biga'daki törende, İlçe Emniyet Müdürü Onur Çalışkan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından İlçe Emniyet Müdürü Onur Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, "İnsanların en zor anında ilk akla gelen 155'i aramaktır. En zor anınızda biz yanınızdayız. Bunun sorumluluğunun farkındayız. Bu bilinçle elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.



Törenin ardından, Kaymakam Gökhan, Görgülüarslan'ı makamında ziyaret edildi.



Lapseki



Lapseki'de Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı törenlerle kutlandı.



Törene, Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, Meslek Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doc. Dr. Engin Gür, Cumhuriyet Savcısı Selami Çolak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emrah Avdan katıldı.



Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulundaki Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürü Hakan Göç çelenk bıraktı.