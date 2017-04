Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Büyük bir özveri ile çalışarak terörle mücadelede üstün başarılar gösteren tüm emniyet teşkilatımızla onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.



Kurtulmuş, yayımladığı mesajda milletin can ve mal güvenliğini sağlamak için cansiperane görev yapan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutladığını belirtti.



En köklü devlet kurumlarından biri olan emniyet teşkilatının, milletin huzurunun da teminatı olduğunu bildiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini emanet ettiği polislerimiz, aziz vatanımızın dört bir yanında gece gündüz demeden fedakarca görev yapmaktadır. Büyük bir özveri ile çalışarak terörle mücadelede üstün başarılar gösteren tüm emniyet teşkilatımızla onur duyuyoruz. Emniyet teşkilatı, 15 Temmuz darbe girişiminde, devletin içine sızmış hain çeteye karşı verdiği mücadeleyle de milletimizin yanında dik durmuş, demokrasi ve hukuk dersi vermiştir. Bu vesileyle bir kez daha emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 172. yılını kutluyor, milletimizin can ve mal güvenliği için, vatanın bekası için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan size minnettardır."