Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Burdur ve Muğla'da tören düzenlendi.



Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Burdur Emniyet Müdürü Saim Akpınar, anıta çelenk bıraktı.



Akpınar, törende yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının milletin huzur ve güven içerisinde yaşaması için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.



Disiplinli ve profesyonel çalışma anlayışına sahip bir meslek grubuyla çalıştığı için gurur duyduğunu ifade eden Akpınar, emniyet mensuplarına hitaben şu ifadeleri kullandı:



"Yalnızca yasaların uygulayıcısı olmadığımızı, suçun kaynağı olan sosyal sorunların çözümlenmesinde de katkıda bulunmanız gerektiğini sakın unutmayın. Bu yola baş koyan bizler, gerek ülkemizin gerekse de teşkilatımızın şanlı tarihine layık olduğumuzu geçmişte nasıl ispatladıysak, bundan sonra da yapılabilecek güç, inanç ve kararlığa sahibiz. Sizlere inanıyor ve güveniyorum."



Törene, AK Parti Burdur milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik de katıldı.



Akpınar, daha sonra Burdur Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul etti.



Muğla



Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Valisi Amir Çiçek'i makamında ziyaret etti.



Vali Çiçek, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin huzuru için mesai harcadığını, 15 Temmuz darbe girişiminde vatanı bölmek isteyen hainlere karşı da kahramanca mücadele ortaya koyduğunu söyledi.



Devletin bölünmez bütünlüğünün koruyucusu polisin, halkın can ve mal güvenliği için de gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu:



"Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasını sağlayan polislerimiz, toplumda huzuru ve asayişi temin etmek için yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canlarını tehlikeye atarak cesaretle ve fedakarca vazifelerini ifa etmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçen 15 Temmuz'da da polislerimiz canla başla, vatanı bölmek, parçalamak isteyen hainlere karşı kahramanca mücadele etmişlerdir. 15 Temmuz sonrasında da darbeci hainlerin yakalanması aşamasında azim ve kararlılıkla görevlerini en iyi şekilde yerine getirmişlerdir. Emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutluyor, vazifesini yerine getirirken şehit olan polislerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."