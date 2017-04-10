Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtında bir tören düzenlendi.



Tören nedeniyle Taksim ve çevresinde geniş güvenlik önemleri anıldı. Cumhuriyet Anıtının etrafı Türk bayrakları ve polis teşkilatına ait flamalarla süslendi. Atatürk Kültür Merkezi'ne ise iki dev Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri asıldı.



İstanbul Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yerlerini almasıyla tören, anıta çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Ardından İstiklal Marşı okundu ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Emniyet Müdürü Çalışkan, "Anıt Şeref Defterini" imzaladıktan sonra günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.



Çalışkan, emniyet teşkilatının, hangi şart altında olursa olsun, ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için kendisine verilen görevi büyük bir aşk ve cesaretle yerine getirdiğini söyledi.



Türk Polis Teşkilatının, geçmişten gelen tecrübe ve halkının desteğiyle bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında en önemli en güvenli kurumlarından bir tanesi olduğunu dile getirdi.



Emniyet teşkilatının son dönemlerde ülkenin aleyhinde faaliyet gösteren çeşitli yapılar ve terör örgütleriyle mücadelede büyük başarılar gösterdiğini belirten Çalışkan, "Güçlü bir polis teşkilatı bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. Bunun bilincinde olarak teknolojik anlamda bulunduğu çağı takip eden, durmaksızın personelini eğiten ve geliştiren dinamik bir yapı oluşturduk." dedi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten şartlar ne kadar kötü olursa olsun, inançlı insanların karşısında hiçbir engelin duramayacağını öğrendiklerini aktaran Çalışkan, "Birlik olmanın faziletini öğrendik. Asla yeise kapılmamanın gerektiğini öğrendik. ve en çaresiz hissettiğimiz anda, ihtiyacımız olan kudretin damarlarımızdaki asil kanda olduğun öğrendik. Polis teşkilatı olarak bu öğrendiklerimizle canımız pahasına görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Allah sizden, silah arkadaşlarınızdan tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun." diye konuştu.



Konuşmanın ardından tören sona erdi. Törene Vali Yardımcısı Kalkancı ve İl Emniyet Müdürü Çalışkan'ın yanı sıra emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, şube müdürleri ve çok sayıda polis katıldı.