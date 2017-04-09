Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gürkan, mesajında, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Türk polis teşkilatının, ülkenin, milletin huzur ve güveninin teminatı olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:



"Bugün kuruluşunun 172'nci yılını kutlayan polis teşkilatımız, huzur ve güvenin teminatı olmanın yanında, ülkemizin ve milletimizin övünç kaynağıdır. Evrensel hukuk ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde fedakarca görev yapan polisimiz, milletimizin gurur abidesi olma özelliğini sonsuza kadar sürdürecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır' ifadesiyle Türk polisinin özelliklerini ve niteliklerini en güzel şekilde ifade etmiştir. Türk polisi, ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında bir kez daha gösterdi. Canı pahasına darbe girişiminin püskürtülmesinde üstün mücadele eden polis teşkilatımız, milletimizin gönlünde müstesna bir yeri bulunmaktadır."