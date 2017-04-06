Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polisler için mevlid-i şerif okutuldu.





Besni Merkez Haci Reşit Camisi'nde okutulan mevlid-i şerif"in ardından konuşan Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, 1071 yılından bugüne bayrak, vatan ve ezan için şehit olanları unutmadıklarını söyledi.



Yurdun birçok yerinde şehit olan asker, polis ve 15 Temmuz şehitleri için dua ettiklerini belirten Avan, okutulan mevlid-i şerif'e ilçe halkının katılımından dolayı teşekkür etti.





Okutulan Mevlid-i Şerif'e ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, İlçe Müftüsü Hanifi Damar, daire amirlerinin yanı sıra emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.





Cami çıkışında gelenlere tatlı ve çikolata ikram edildi.