Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yılı nedeniyle görev başındaki polislere sıcak çorba ikramında bulunuldu.



Kızılcahamam Ülkü Ocakları Başkanlığı, ilçede gece asayiş görevi yapan polislere ellerinde tençereyle sıcak çorba dağıttı.



İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Yener Koçak, "Bizim için gözünü kırpmadan canını feda eden kahraman polisimizin her zaman yanındayız. Bin yıldır bu topraklarda şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmadı, yine boş kalmayacak. Bizler buradayız. Hiçbir terör örgütünden korkumuz, çekincemiz yok." dedi.



Koçak, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, "Başaramayacaklar, bizi bölemeyecekler ." ifadelerini kullandı.