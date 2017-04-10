Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü nedeniyle mevlit okutuldu

Kocatepe Camii'nde şehit polisler için mevlit okutuldu



ANKARA - Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kocatepe Camii'nde şehit polisler için mevlit okutuldu.

Başkent'te, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe Camii'nde şehit polisler için mevlit okutuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen mevlit programına, emniyet mensupları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kocatepe Camii'nde düzenlenen programda, Hacı Bayram Camii İmam Hatibi Ahmet Karalı, Yunus Koçan ve Kocatepe Camii İmam Hatibi Nebi Yaşar ile Mehmet Atıcı Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit polis ve güvenlik güçleri içine yapılan duaların ardından cami çıkışında vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.