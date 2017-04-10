Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıl Dönümü

Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Karadeniz mesajında, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde en kaliteli hizmeti alarak, geleceğe güvenle bakmasında bütün güvenlik güçlerinin gösterdiği özverili çalışmaların önemli bir payı olduğunu belirtti.



Polis teşkilatının onur kaynağı olduğunu ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti:



"Toplum ve fert olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyor olmamızın teminatı, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı, halkımızın can ve mal emniyetinin korunması adına fedakarca hizmet veren emniyet teşkilatımızın kuruluş yıldönümünde, polisimizin yaşadığı haklı gurur ve heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnetle anıyorum. İlimiz genelinde görev yapan emniyet mensubu tüm mesai arkadaşlarım ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor, polis teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."