Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıl Dönümü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Türk polisinin, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde asker üniforması giymiş hainlere karşı devletin istiklali, milletin istikbali için göstermiş olduğu mücadele takdire şayandır." değerlendirmesinde bulundu.



Çalık, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Çalık, Türk Polis Teşkilatı'nın, kurulduğu günden bu yana görevini fedakarca, cefakarca yerine getirdiğine ve toplumun itimadını, takdirini kazandığına işaret etti.



Türk polisinin, kanunlardan ve vatandaşlardan aldığı güçle, gece gündüz demeden ülkenin güvenliği ile refahı için canını hiçe sayarak ulvi görevler üstlendiğini ve üstlenmeye devam ettiğini vurgulayan Çalık, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"1845 yılından bugüne dek, kendini sürekli revize eden, toplumun, değişen dengelerin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve kendini geliştiren Polis Teşkilatımız, cumhuriyetimizin en köklü temel kurumlarından birini teşkil etmektedir. Vatanımızın istikbali açısından önem arz eden refah ve sükunetin demokratik normlar içerisinde ifa edilmesi, özgürlüklerin sürdürülmesini temin ettirmek polisimizin başlıca görevidir. Polis, güven demek, cesaret demek, huzurun teminatı, kamu düzeninin koruyucusu, kollayıcısı demektir."



"Türk polisinin, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde asker üniforması giymiş hainlere karşı devletin istiklali, milletin istikbali için göstermiş olduğu mücadele takdire şayandır" değerlendirmesinde bulunan Çalık, o gece Fetullahçı Terör Örgütü'nün 1 dolarlık hainlerine karşı kahraman polislerin gösterdiği direnişin, ülkeyi uçsuz bucaksız bir uçurumun kenarından aldığına dikkati çekti.



Çalık, her türlü tehlike karşısında milletine siper olan emniyet teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlayarak, şehit polislere rahmet, vazife başındakilere de çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.