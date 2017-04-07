Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü nedeniyle Muğla'da şehit düşen polisler için mevlit okutuldu.



Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personeli, Merkez Hacı Bey Camisi'nde, şehit polisler için mevlit okuttururken, olaylarda yaralanan ve tedavisi süren polisler için Allah'dan şifa vermesi için dua etti.



İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polislerin yaptığı organizasyonda, cami önünde kurulan tezgah üzerinde dökülen lokmalar gelenlere dağıtıldı.



Köyceğiz Emniyet Müdürü Burhan Şahin, aziz şehitler adına mevlit okuttuklarını belirterek, "Allah bu ülkenin yar ve yardımcısı olsun." dedi.



Bodrum'da da Kızılhisarlı Murat Paşa Camisi'nde de cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.



Bodrum Emniyet Müdürü Haluk Baş ve emniyet mensupları vatandaşlara lokma ikram etti.



Programa, AK Parti İlçe Başkanı Macit Gündoğdu, MHP İlçe Başkanı Cengiz Sancar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Marmaris ilçesinde Eski Camisinde de cuma namazı öncesi mevlit okutulup,15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtıldı.



Etkinliğe Marmaris Emniyet personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.