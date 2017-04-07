Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Polisin, demokratik düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, huzur ve güven ortamının sağlanması gibi önemli görevler üstlendiğini belirten Altayoğlu, mesajında şunları kaydetti:



"Polisimiz anayasa ve yasalara bağlılığıyla yerine getirdiği görevinde halkımızın takdirini kazanmıştır. 172 yıl boyunca kendini sürekli yenileyen ve geliştiren emniyet teşkilatımızın, hizmetlerini başarıyla sürdüreceği daha nice yıllar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kuruluş yıl dönümünde emniyet teşkilatımızın tüm çalışanlarına sağlık ve mutluluk, gazilerimize uzun ömürler, görevleri başında şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum."