Türk Polis Teşkilatı 172 Yaşında

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın Türk Polis Teşkilatı'nın 172.kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı.

Eski Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törene, İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Cumhuriyet Savcısı Sertaç Bozkurt, Garnizon Komutanı Binbaşı Fırat Toprak, İznik İlçe Emniyet Müdürü Bedri Yaman, Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri, Siyasi Partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program İlçe Emniyet Müdürü Bedri Yaman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Emniyet Müdürü Yaman günün anlam ve önemini belirten konuşmasında "Şanla, şerefle yazdığı 172 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, 172. kuruluş yılına girerken, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyada ki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Hepinizin bildiği gibi polisin olayları önlemesi suçluların yakalanabilmesinde halk desteğinin önemi ile polis vatandaş diyaloğunun ne kadar iyi olursa, başarıya o denli ulaşılacağının bilinmesi gerekir. Kendi huzuru ve dolayısı ile hepimizin huzuru için halkımız polisine güvenmeli ve yardımını esirgememelidir. Özellikle yaşadığımız sıkıntılı günlerde birlik ve beraberliğimize duyduğumuz inançlı duruşumuzun ülkemizin düşmanlarına yönelik mücadelemizde en güçlü silahımız olacaktır. Teşkilatımızın 172. Kuruluş yıl dönümünü tüm yurtta olduğu gibi İznik ilçemizde de hep birlikte gururla kutladık. Bize bu fırsatı veren devletimizin ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden Şehit meslektaşlarımızın aziz hatıralarını rahmetle anıyor, emekli ve gazilerimiz ile halen görevleri başında olan mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk, başarılar diler ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeli adına en derin saygılarımı arz ederim" dedi.

Belediye Başkanı Osman Sargın ise günün anlam ve önemi ile ilgili açıklamasında "Şan ve şeref ile 172 yılı geride bırakan Türk Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu uğurda şehit olan polislerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Ayrıca İlçe Kaymakamı Pehlivan konuşmasında duygu ve düşüncelerini belirterek Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş yıldönümünü kutladı. Kaymakam Pehlivan İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün son zamanlarda uyuşturucu satıcıları ve asayişe yönelik yapmış oldukları başarılı operasyonlar nedeniyle de polisleri tebrik etti.

Görevlerinde üstün başarı gösteren Emniyet Mensuplarına İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan başarı plaketi verdikten sonra Tören İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen ikramlar ile devam etti.

