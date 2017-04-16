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Türk Oyun Sektörü İhracatta Rekor Kırdı
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Türk Oyun Sektörü İhracatta Rekor Kırdı

Türk oyun sektörü, 2016 yılı ihracatını yüzde 25 artırıp 500 milyon dolar rakamına ulaşarak rekor kırdı.

Türk Oyun Sektörü İhracatta Rekor Kırdı

Türk oyun sektörü, 2016 yılı ihracatını yüzde 25 artırıp 500 milyon dolar rakamına ulaşarak rekor kırdı.

Kaynak: Dunya.com

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İhracat, Türk