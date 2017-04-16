Türk Oyun Sektörü İhracatta Rekor Kırdı
Türk oyun sektörü, 2016 yılı ihracatını yüzde 25 artırıp 500 milyon dolar rakamına ulaşarak rekor kırdı.
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