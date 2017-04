Türk Otomotiv Sektöründen Brezilya Çıkarması

SAO Brezilya'nın Sao Paulo kentinde başlayan Uluslararası Otomotiv Yedek Parça ve Ekipmanları Fuarı'na 19 firma ile milli katılımda bulunan Türkiye, organizasyonun ikinci en büyük katılımcı yabancı ülkesi oldu.



Otomotiv yedek parça, ekipman ile servis alanlarında dünyadaki en son teknoloji ve gelişmelerin sergilendiği, kısa adı Automec 2017 olan fuar, Sao Paulo Expo alanında 70 binden fazla ziyaretçi için kapılarını açtı.



Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) organizasyonuyla milli katılım sağlanan fuar alanındaki Türkiye tanıtım standı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



OİB Denetleme Kurulu Üyesi Yasin Akdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Amerika'nın en büyük otomotiv yan sanayi fuarına 19 firma ve 50 metrekarelik Türkiye tanıtım standıyla toplam 360 metrekarelik milli katılımda bulunduklarını söyledi.



Fuarda genel olarak 350'si yabancı, 450'si Brezilyalı 800 katılımcı olduğunu belirten Akdere, büyük önem verdikleri bu ciddi organizasyonda 2010 yılından bu yana 6'ncı kez yer aldıklarını anlattı.



Çin'den sonra ülke bazında en büyük yabancı milli katılımı Türkiye'nin sağladığını vurgulayan Akdere, "İhracatçılar Birliği olarak fuara katılan firmalarımızın Brezilya pazarından pay almalarını sağlamak üzere her türlü yardımı ve organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz memnuniyet ve aldığımız geri bildirimler organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştiği ve sonuçlarının da pozitif olacağı yönündedir. Bu anlamda inşallah güzel sonuçlar alacağız." diye konuştu.



"Fuarlardaki milli katılım Latin Amerika'daki Türk etkisini artırıyor"



Şili'den gelen Türk iş adamı Altuğ Demir ise iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının avantajlarından dolayı Türkiye'nin Şili'ye yatırımlarının her sene artarak devam ettiğini dile getirdi.



Demir, Türk firmalarının özellikle otomotiv yedek parça sektöründe Latin Amerika bölgesinde güven ve fiyat bakımından Çin'le rekabet halinde olduğunu sözlerine ekledi.



Brezilya'da yaşayan Türk iş adamı Umut Eker de önceki haftalarda Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen savunma sanayi fuarından sonra Türk otomotiv sektörünün rekor katılımla Brezilya'ya çıkarma yaptığını belirtti.



Eker, milli katılım sağlanan her fuarla Latin Amerika'da Türk etkisinin arttığını ifade etti.



Geçen yıl 68 bin olan ziyaretçi sayısının bu sene 70 bini aşması beklenen Automec, 29 Nisan'da sona erecek.