Türk öğrencilerin yaptığı uydu, Amerika yolunda



ANKARA - Her yıl Amerika'nın Teksas eyaletinde düzenlenmekte olan Annual Cansat Competition adlı model uydu yarışmasına katılan Türk gençler büyük bir başarı ile diğer takımları geride bırakarak finale yükseldi.

Her yıl Amerika'nın Teksas eyaletinde düzenlenmekte olan Cansat Competition, Amerikan Uzay Mühendisleri Birliği ile Amerikan Uçak ve Uzay Mühendisleri Enstitüsü tarafından organize edilen, uzay sistemlerine odaklı bir tasarla-yap-fırlat yarışması. ABD, Hindistan, Meksika, Kanada, Ukrayna ve daha pek çok ülkeden katılım olan yarışmada her takım aynı kurallar çerçevesinde değerlendiriliyor ve herhangi bir kategorilendirme bulunmuyor.

Hacettepe Üniversitesi İnsansız Hava Araçları Topluluğu bünyesinde kurulan Cervos Takımı, (Portekizce: geyikler) Model Uydu Yarışmasında ön elemeyi geçerek 100 üzerinden aldıkları 94 puanla ilk 40 takım arasına girdi ve Amerika'ya gitme şansı yakaladı. Cervos takımı, Kadir Serhat Altıntığ, Berkay Küçükkılavuz, Abdullah Yılmaz, İbrahim Ethem Demirci, Burhan Kaplan, Aykut Aladağ ve Tuğrul Balcı olmak üzere 7 kişiden oluşuyor. Takım olarak projeleri hakkında bilgi veren ve ülkemizi temsil edeceklerinden dolayı aynı zamanda bir destek bekleyen Türk gençler İHA mikrofonuna konuştu.

Takımın Başkan Yardımcısı Kadir Serhat Altıntığ, öncelikle bir konteyner tasarladıklarını ve bunun roketin içine gireceğini ardından da tasarladıkları planör uçakla birlikte projeyi teslim edeceklerini dile getirdi. Roketin 500 metre yüksekliğe çıkarak içinden konteyner sisteminin çıkmasıyla yavaş yavaş alçaldığını ifade eden Altıntığ, "400 metreye geldiğinde planör sistemini bırakarak normal yapay uydular gibi veri göndermeye devam ediyor. Belli başlı verileri alıyoruz bunların başında sıcaklık, hava hızı, hava basıncı ve sistemin hızı gibi bilgiler elde ediyoruz. İlk raporumuzu Amerika'ya Ocak ayında sunduk ve ilk elemeleri geçtik. Uluslararası anlamda bilgilerimizi katarak Türkiye'nin uzay sektöründe gelişmesi yönünde bir adım attık" şeklinde konuştu.

Takım başkanı Berkay Küçükkılavuz ise 94 puanla, 100 takım içerisinden 18'inci olarak yarışmaya hak kazandıklarını ve çok mutlu olduklarını ifade etti. Küçükkılavuz, Amerika yolculuğunun önemli olduğunu ve şu an sponsorluk kapsamında destek beklediklerini kaydederek, "Çok zor bir süreçti. Hacettepe Üniversitesinde Teknokent'ten destek aldık ve hocalarımız da çok yardım ettiler" dedi.

Model Uydu ve Model Uydu Yarışması Nedir?

Model Uydu, bir gezegen atmosferinde iniş yapan, sensörlerden veri sağlayan, yerin görüntüsünü çeken ve haberleşme modülü bulunduran faydalı yükü temsil eder. Model Uydu, taşıyıcı ve görev yükü olmak üzere iki parçadan oluşur. Taşıyıcı, görev yükünü koruyan parçadır. Görev yükü ise istenilen görevleri yerine getirecek parçadır. Model Uydu Yarışması ise mühendislik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı ve disiplinler arası çalışma beceresi edindirmeyi amaçlayan bir yarışma. Yarışmanın ikinci aşaması 5 Haziran 2017 tarihinde Teksas'ta gerçekleşecek.