Türk Öğrencilerin Projeleri Cansat'ta Finale Kaldı

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin geliştirdiği iki farklı uydu projesi, 9-11 Haziran'da ABD'nin Teksas Eyaleti'nde yapılacak mini uydu yarışması CanSat'ta en başarılı 40 proje arasında yer alarak, finale kaldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, söz konusu öğrenciler, "Mechanics" ve "SwifTurk" isimli iki takımla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından da desteklenen, dünyanın çeşitli üniversitelerinden ağırlıklı olarak mühendislik fakültesi öğrencilerinin yarıştığı yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.



Amerikan Astronotlar Derneği ile Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmada, öğrencilerin uydu tasarlayıp inşa etmeleri ve fırlatmaları istendi. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri, dünyanın en önemli üniversitelerinden 85 projenin katıldığı yarışmada, iki uydu projesiyle finale kalan 40 proje arasında yer almayı başardı.



Öğrencilerden Faddale Demir'in takımı Mechanics'in danışmanlığını Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Doğan, İbrahim Duru'nun takımı SwifTurk'ün proje danışmanlığını ise Yrd. Doç. Dr. Kemal Özdemir yapıyor. Yarışmanın ilk aşamasında projelendirilen uyduların yarışmanın finalinde bir roket aracılığıyla bin metre yükseğe fırlatılması planlanıyor. Takımların, uyduların fırlatma sürecinde gerekli ölçümleri yaparak, verileri NASA'nın talepleri doğrultusunda anlık olarak paylaşmaları gerekiyor. Yarışmaya katılan takımların başarısını, uyduların hızı, gökyüzündeyken öğrencilerin verilere erişip anlık olarak NASA ekibiyle paylaşabiliyor olması gibi kriterler belirleyecek.