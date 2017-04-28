Türk Öğrencilerden Pakistan Milletine, Duygulandıran Vefa Örneği

Ankara Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından koordine edilen olayda, Türkiye'deki ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler, Türk Bağımsızlık Savaşındaki büyük desteklerinden ötürü, Pakistan milletine derinden teşekkürlerini ve şükranlarını ifade eden mektuplar yazarak, büyük vefa örneği gösterdi.

''TÜRK ÇOCUKLARINDAN PAKİSTAN HALKINA SAYGILAR''

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezinin Müdürü Sayın Levent Gün ve Sanat Öğretmeni Bahar Çebi'nin eşlik ettiği seçilmiş bir grup okul çocuğu Ankara'da Pakistan Büyükelçiliğini ziyaret etti ve Pakistan Büyükelçisi Sohail Mahmood'a mektupları ve resimleri içeren bir cilt sundu. Bu derlemenin başlığı "Türk Çocuklarından Pakistan Halkına Saygılar" idi.

''PAKİSTAN HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ''

Ziyaret eden okul çocukları etkileşimleri sırasında "Biz yalnızken Pakistan her zaman Türkiye ile birlikte olmuştur; Pakistan halkına teşekkür ediyoruz" dedi.

Isparta Gülkent Anadolu Lisesi'nden Gülsüm Kaya mektubunda "Kardeş ülke Pakistan! I. Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğu işgal edilmişken, siz bize 675,494 Türk Lirası ve 156,000 İngiliz Sterlini gönderdiniz, bu para Osmanlı Bankasında tutuldu ve "Büyük Taarruz'u" yani son büyük saldırıyı finanse etmek için kullanıldı," diye yazdı.

PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİ TEBRİK ETTİ

Bu projeyi üstlendikleri için öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Büyükelçi Sohail Mahmood, Pakistan-Türkiye ilişkilerinin derin kökleri olduğunu söyledi.

''ATALARIMIZ, YAPTIKLARI YARDIMIN GÖREVLERİ OLDUĞUNA İNANIYORDU''

Konuşmasına devam eden Sohail, ''Ortak bir inanç ve kültürün sağlam temellerine, dilsel yakınlığa ve paylaşılan bir tarihe dayalı olarak.

Evrensel olarak tanınmış Allama Muhammad Iqbal ve Mehmet Akif Ersoy gibi ve aynı zamanda Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi insanlar bu bağları daha da güçlendirmek için önemli bir rol oynamıştır. Atalarımız Türk Bağımsızlık Savaşında yaptıkları yardımın görevleri olduğuna inanıyorlardı" dedi.

''PAKİSTAN VE TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ TÜM BOYUTLARDA GELİŞTİ''

Keşmir ve Kıbrıs gibi birbirlerinin ulusal davalarına olan karşılıklı desteklerin altını çizen Büyükelçi Sohail, Pakistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının ve yakın işbirliğinin tüm boyutlarda geliştiğini söyledi.

Kendisi bu projenin Pakistan ve Türkiye halklarının iyi ve kötü zamanlarda her zaman omuz omuza durmak gibi şanlı geleneklerinin genç nesil tarafından fark edilmesini sağladığı için çok önemli olduğunu ekledi.

PAKİSTAN VE TÜRKİYE EBEDİ KARDEŞLİKLE BAĞLIDIR

Bu olay üzerine konuşan Müdür Levent Gün, Pakistanlı insanların Türk Bağımsızlık Savaşını kendi mücadeleleri gibi değerlendirdiğini söyledi. Sayın Bahar Çebi Pakistan'ın coğrafi olarak Türkiye'den uzak olmasına rağmen Kurtuluş Savaşı sırasında uzattıkları yardım elinin bir kardeşin eliymiş gibi olduğunu söyledi.

Kendisi insanların elinde avucunda ne varsa Mustafa Kemal'e onun çağrısı üzerine gönderdiklerini söyledi. Bahar Çebi ekledi ki, milletler arasındaki ilişkiler genelde çıkarlara dayalıdır ama Pakistan ve Türkiye için durum böyle değildir çünkü onlar ebedi bir kardeşlikle birbirine bağlıdır.