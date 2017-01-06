Türk Öğrenci 'Çocukluk Hayalini Gazze'de' Gerçekleştiriyor

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Türk öğrenci Rukiye Demir ile röportaj İsrail'in yıllardır kuşatma altında tuttuğu Gazze'deki öğrenciler, yurt dışında eğitim almanın hayallerini kurarken, Türk öğrenci Rukiye Demir ise eğitimini Gazze'de sürdürmeyi tercih etti. Bu süreci AA muhabirine anlatan 26 yaşındaki Demir, Gazze'de yaşamanın kendisinin çocukluk hayali olduğunu, bunu gerçekleştirmek için 4 ay önce abluka altındaki Gazze'ye geldiğini belirtti.