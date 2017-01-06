Türk Öğrenci "Çocukluk Hayalini Gazze'de" Gerçekleştiriyor

MUHAMMED MACİD - ULA ATAULLAH - İsrail'in yıllardır kuşatma altında tuttuğu Gazze'deki öğrenciler, yurt dışında eğitim almanın hayallerini kurarken, Türk öğrenci Rukiye Demir ise eğitimini Gazze'de sürdürmeyi tercih etti.



Bu süreci AA muhabirine anlatan 26 yaşındaki Demir, Gazze'de yaşamanın kendisinin çocukluk hayali olduğunu, bunu gerçekleştirmek için 4 ay önce abluka altındaki Gazze'ye geldiğini belirtti.



Lisans eğitimini psikoloji üzerine Malezya'da tamamladığını hatırlatan Demir, Gazze'ye gelme sürecini şu şekilde anlattı:



"Yüksek lisans için Gazze İslam Üniversitesine başvuruda bulundum. Üniversiteden kabul mektubu aldıktan sonra Mısır'a gittim. Mısır'daki Filistin Büyükelçiliği de Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girmemde büyük rol oynadı."



Ailenin küçük kızı olduğu için yakınlarının özellikle de annesinin, sık sık İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de eğitim görme konusuna sıcak bakmadığını kaydeden Demir, "Kararımdan vazgeçirmek için çaba sarf ettiler ancak çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Allah nerede takdir ettiyse orada öleceğim, bu Türkiye de olabilir başka bir yer de." ifadelerini kullandı.



Toplumsal psikoloji üzerine yüksek lisans yaptığını ve eğitim için Gazze'yi tercih etmesinin insanlarda şaşkınlık uyandırdığını belirten Demir, özellikle Gazzelilerin bu duruma şaşırdığını ifade ederek, "Bana ilk sordukları soru, 'biz Türkiye'ye gelmek istiyoruz, senin burada ne işin var, nasıl gelebildin?' oluyor. Herkes istisnasız bu soruyu soruyor." dedi.



"Her tarafa roket düşüyor ve hayat devam ediyor"



Elektrik ve internetsiz bir ortamda nasıl yaşadığı sorusunun sürekli kendisine sorulduğunu dile getiren Demir, şunları anlattı:



"Aslında onların yaşadığı zorlukların benim için daha farklı bir bakış açısı var. Ben buradaki hayatın internet merkezli olmadığını gördüm. İnsanlar birbirlerinin yüzlerine bakıyorlar. Ben burada özgür olduğumu hissediyorum, insan olduğumu hissediyorum. Bunun için çok bir şeye ihtiyacım yok. Buradaki güzel insanlarla beraber olmak ve burada yapılan zulme karşı dik durabilmek bile büyük bir olay."



Türk öğrenci Demir, Filistinli komşularının kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve çok misafirperver olduklarını belirterek, Gazze'deki yaşama çabuk adapte olduğunu ifade etti.



İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilk şahit olduğunda biraz tedirginlik yaşadığını ancak hemen gücünü topladığını aktaran Demir, "Gazze'deki insanlar, bu saldırılarla yaşamayı öğrenmiş. Bir defasında buraya roketler düşmüştü. Ben dersteydim o zaman. Her tarafa roketler düşüyor ve hayat devam ediyor. Bu yaşadığım çok farklı bir tecrübe." diye konuştu.



İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarda 2 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 10 binden fazlası yaralanmıştı. Saldırılarda, yaklaşık 12 bin ev tamamen yıkılmış, 160 bin ev de hasar görmüştü.