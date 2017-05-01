Türk Müziğinin Acı Kaybı! Yavuz Özışık Hayatını Kaybetti

Müzisyen Yavuz Özışık hayatını kaybetti. Haberi "felaket tellalı" lakaplı sanatçı Onur Akay Instagram hesabından "bir süredir tedavi gören müzisyen Yavuz Özışık hayatını kaybetti" diye duyurdu.

HABER "FELAKET TELLALI"NDAN GELDİ

Akay, "Bir süredir hastanede tedavi gören ve Türk müzik dünyasında yeri doldurulamayacak ünlü müzisyen Yavuz Özışık'ı kaybettik. Onu San Remo Müzik yarışmalarında, yarışmada birinci gelen şarkıyı hemen o gece çalıp söylemesi ve Cenk Koray ile Halit Kıvanç'lı Pazar eğlencelerinden hatırlayacaksınız. Özışık'ın cenaze töreni için açıklama ailesi tarafından henüz yapılmadı. Nur içinde yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.



YAVUZ ÖZIŞIK KİMDİR?

Ünlü piyanist Yavuz Özışık 7 Aralık 1942 yılında Bandırma'nın Doğançay ilçesinde dünyaya geldi. Özışık, İlham Gencer'in desteğiyle profesyonel müzik yaşamına atıldı. Cenk Koray ve Halit Kıvanç'lı Pazar eğlencelerinde ise 750 kez televizyon programına çıktı. İki tane 45'lik plak yapan Yavuz Özışık iki kız babasıdır.

İşte Onur Akay'ın o paylaşımı:

