'Türk Müziği Öğrenci Orkestrası Konseri"

Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.

'Türk Müziği Öğrenci Orkestrası Konseri

Halkbilim Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 22: 00: 00

Kategori : "Türk Müziği Öğrenci Orkestrası Konseri"

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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