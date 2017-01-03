Mehmet Özkaya yönetiminde Türk Müziği korosu çalışmaları başlıyor.
Türk Müziği Koro çalışmalarının amacı geleneksel musikimizi geçmişten geleceğe aslını bozmadan aktarmak, musıkimizi yaşatmak ve yaygınlaştırmak, daha geniş kitlelere duyurmaktır.
Koro çalışmalarında yaş sınırı olmaksızın Türk Müziği sevenleri bir araya getirmek, nefes ve ses çalışmaları ile sesinizi doğru kullanmanızı sağlamak, şarkılarımızı, türkülerimizi notaya bağlı kalarak öğretmek, kültürümüzün yozlaşmadan sürekliliğine katkı sağlamak ve Türk müziğinin etkinliğini artırmak amaçlanmaktadır.
*16 haftalık atölye çalışmasıdır.
Etkinlik minimum 20 kişinin katılımıyla gerçekleşecektir.
Kaynak: Etkinlik.io