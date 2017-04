Türk Müsün Canım? 8 Nisan'da Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon'da sizlerle...



Yaşarken değil izlerken fark edeceğiniz komiklikler bu gösteride. Dünyanın en zor işini yapmaya hazır olun. Ne mi o? Tabi ki kendine gülmek. Bizi bize kızarak kızdırarak değil, severek sevdirerek anlatan bir gösteri. Barbaros Uzunöner'in "Türk müsün Canım?" isimli stand-up gösterisine çok güleceksiniz.



"Barbaros, senden her gün yeni şeyler öğreniyorum. Sen benim genç dostum ve en genç öğretmenim... Sarılıyorum sıkı sıkı ve öpüyorum." Yıldız Kenter



"Barbaros rahat ve komik... Zihniyetimizi, gündelik yaşantımızı ele veren saptamalarda bulunuyor ve bunu güldürerek gözümüzün içine sokuyor. Ayrıca bu gösterinin sizin için gülmek dışında bir getirisi de şu olabilir; gösteriden minik parçalar ezberleyip dost, hemşeri, iş ve manita ortamında bin hayli sükse yapabilirsiniz. Fakat randıman aldıktan sonra Barbaros'un ismini zikrederek tabii. Eline sağlık Barbaros, sana da bravo Uzunöner." Metin Üstündağ



"Barbaros bu oyunu ile seyirciyi kendine bağlıyor. Çok yüksek bir enerjisi var. İyi bir mizah, dozunda ve tam yerinde espriler. Tebrikler." Hamdi Alkan



"Barbaros'un oyununu büyük bir keyifle izledim. Gerçeklerle komikliklerin, komikliklerle gerçeklerin iç içe geçtiği nitelikli bir güldürü... Tebrikler." Ayşe Kulin



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon



Mekan Adresi : Cemal Sahir Cad. No: 33



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Türk Müsün Canım?



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır