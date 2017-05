Türk Mühendisten Yerli Üretim Güç Kaynağı

YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de yaşayan makine mühendisi Yavuz Özkan Çalış, alternatiflerine göre daha güçlü, daha çabuk, çevre dostu ve yüzde 100 yerli güç kaynağı geliştirdi.



Kafeterya, restoran, otel, toplantı salonları gibi mekanlarda kullanıma sunulan sistem, marka ve model ayırmaksızın tüm akıllı telefonları algılayıp hiç bir zarar vermeden benzerlerine göre çok kısa sürede şarj ediyor.



Altı yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınarak Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında butik olarak satışa çıkartılan ürün, kullanılacak mekanların konseptine uygun tasarlanabiliyor.



Her telefona göre ayrı şarj



Sistemi geliştiren 43 yaşındaki Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, masa üstü şarj sisteminin birçok yeniliği içerdiğini, önemli özelliklerinden birinin her telefonun marka ve modeline uygun şekilde enerji aktarımı yapması olduğunu söyledi.



Piyasada bulunan powerbankların her marka model telefona aynı güçle enerji aktardığına dikkati çeken Çalış, "Ürünümüz cihazlar şarja takıldığı zaman değişik marka ve modelleri otomatik algılıyor. Algıladıktan sonra her telefonu orijinal şarj cihazı haline geçerek cihaza zarar vermeden kullanılmasını sağlıyor." dedi.



Sistemde kullanılan anakartın kendi tasarımları olduğunu belirten Çalış, patentini aldıkları ürünü Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da satmaya başladıklarını dünyanın önde gelen otel zincirlerinden birinin siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.



Çalış, "Daha çok devlet dairelerinin sosyal tesislerinde, restoran gruplarında ve kafeteryalarda, insanların vakit geçirdiği her yerde bulunmaya gayret gösteriyoruz. İş dünyasında açılım yaptık. Toplantı salonlarında da bulunuyoruz." diye konuştu.



Kendi ürünlerinin piyasada bulunan diğer ürünlere göre tablet gruplarını da şarj ettiğini aktaran Çalış, "Özellik endüstriyel alanda kullanıma açık olduğumuz için tablet gruplarını da tamamen şarj edebilme özelliğiyle dünyada tekiz. Diğer powerbanklarda böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.



Çevre dostu



Çalış, insanların, banka ve medya hesaplarını içeren bilgileri içeren telefonlarını sosyal mekanların güvenliğinden kuşku duydukları için şarj etmek istemediğine dikkati çekerek bunu tamamen ortadan kaldırdıklarını ifade etti.



Ürünün 1 yıl bile şarjda kalsa bile zarar görmediğini söyleyen Çalış, ürünü çalıştıran sistemin ömrünü tamamladığında geri dönüştürülebildiğini kaydetti.



Ürünü kafeteryasında hizmete sunan işletmeci Sinan Tufan, müşterilerin sonuçtan son derece memnun olduğunu söyledi. Tufan, "Ürünün farkını müşteriler de anlıyor. Diğer ürünlere göre daha çabuk şarj ettiğini ve uzun süre dayandığını söylüyorlar." diye konuştu.