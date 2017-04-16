Türk Mühendislerden Dünyaya Otonom Araç
AVL Türkiye, Türk mühendislerinin geliştirdiği otonom araç teknolojilerini dünyaya satıyor.
AVL Türkiye, Türk mühendislerinin geliştirdiği otonom araç teknolojilerini dünyaya satıyor.
Kaynak: Dunya.com
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