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Türk Mühendislerden Dünyaya Otonom Araç
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Türk Mühendislerden Dünyaya Otonom Araç

AVL Türkiye, Türk mühendislerinin geliştirdiği otonom araç teknolojilerini dünyaya satıyor.

Türk Mühendislerden Dünyaya Otonom Araç

AVL Türkiye, Türk mühendislerinin geliştirdiği otonom araç teknolojilerini dünyaya satıyor.

Kaynak: Dunya.com

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