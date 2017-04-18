Türk Mühendisler Geliştirdi, Terörle Mücadelede Kullanılacak

Yerin 30 metre kadar altından görüntü sağlayabilen ve yer altına döşenmiş mayınların, bombaların önceden tespitini yapabilen TORUK 101 ürünü basına tanıtıldı.



İdem Teknoloji mühendislerinin geliştirdiği ve hem savunma sanayi hem de teknoloji alanına katkı sağlanması planlanan TORUK 101 ürünü Hacettepe Üniversitesi Teknokent 1. Ar-ge Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sunum ile basına tanıtıldı. Ürünün tanıtımını yapan İdem Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Necmettin Ünal, TORUK 101'in 30 metreye kadar noktasal veri analizi yaptığını belirterek, "TORUK 101 ürünü bombaların, patlayıcıların tespitini önceden yapabiliyor, bu sebeple de daha az şehit vermemize neden olacak diye düşünüyoruz. Bu amaçla yola çıktık" dedi.



"Askerimizin şehit olmasını engellemek bizim en büyük kazancımız olacaktır" TORUK 101 projesini geliştirmedeki amaçlarının yerin altına döşenmiş mayınların ve patlayıcıların yerini noktasal analiz ile tespit ederek askerin, polisin şehit olmasını engellemek olduğunu kaydeden Necmettin Ünal, "Yol altına ve sokak aralarına döşenen mayınlar ve patlayıcılardan dolayı güvenlik personelimiz hayatını kaybediyor. Bunları engelleyebilmek için bu projemizi hayata geçirmeyi düşündük. Tabii ülkemiz aynı zamanda arkeolojik bir yapıya sahip, geçmişte birçok uygarlığın yaşadığı topraklara sahibiz. Burada bunların çıkarılmasında, arkeolojik kazılarda kullanılabileceği de gündeme geldi. Bunlarla ilgili ilerleyen zamanlarda çalışmalarımız devam edecek. Ama en önemlisi askerimizin şehit olmasını engellemek bizim en büyük kazancımız olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Üç modelimiz daha gelişti" TORUK 101 dışında TORUK 102,103 ve 104 ürünlerinin de hazırlık aşamasında olduğunu aktaran, İdem Teknoloji Genel Müdürü İdris Özdemir ise ürüne ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"TORUK 101 modelimizde bir kişinin noktasal tarama yapabileceği bir ürün tasarladık. Bu ürünle yerin 30 metre kadar altına kadar olan bölgeyi nokta olarak tarayıp, daha sonra yine kendi mühendislerimizle yaptığımız yazılımlarla bunu görsele dökecek bir sistem tasarladık. Lakin mayın konusuna gelene kadar üç modelimiz daha gelişti. Bunların birincisi noktasal taramadan sonraki olan TORUK 102 modeli; şehir planlaması ile alakalı olarak yerin doğal gaz, su, kanalizasyon hatlarının haritalandırılması için kullanılabilecek bir sistem tasarladık. Daha sonrasında TORUK 103 modelimizde mayınların veya istenilen her hangi bir maddenin teşhisini canlı görüntü alabileceğimiz, real time görüntü verebilen bir sistem tasarladık ve hedefimiz olarak en son modelimiz TORUK 104 modeli de mayınların bulunması, derinlikleri ve kitleleri hakkında bilgi edinebileceğimiz bir sistemin alt çalışmalarının tasarımlarını yaptık."Ürünün hafif olması ve dronlara yerleştirilen okuyucu başlıklarla askerlerin hiçbir şekilde mayınlı bölgeye girmeden uzaktan otomatik pilot sistemiyle teşhis yapabileceklerini söyleyen İdris Özdemir, Askerin TORUK 101 sayesinde konunun derinliği hakkında bilgi sahibi olup daha sonrasında ise imha çalışmalarını kolay bir şekilde yürütebileceğini ifade etti.



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