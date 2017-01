Türk Mobilyası 2023 Hedefine İlerliyor

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (İİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün son 15 yılda büyük başarılara imza attığını belirterek, "2023 hedefimiz dünyada ilk 5 mobilya ihracatçısı arasında yer almaktır." dedi.



Almanya'nın Köln kentinde devam eden IMM Köln Uluslararası Mobilya Fuarında, AA muhabirine açıklamada bulunan Güleç, Türk mobilya sektörünün son 15 yılda dünya mobilya ihracatı sıralamasında 23'üncülükten 12'nciliğe yükseldiğini, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD gibi önemli ülkeler olduğunu kaydetti.



Köln'de her yıl düzenlenen bu fuarın alanında dünyanın en önemli fuarlarından biri olduğunu aktaran Güleç, "Buradaki birinci hedefimiz Türkiye'nin bir mobilya ülkesi olduğu imajını vermek. İkinci önemli hedefimiz Türkiye'nin aslında firmalarının kalitesini, teknolojisini, yeniliklerini, tasarımda ne kadar büyüdüklerini ve Türkiye'nin bütün potansiyelini dünyaya tanıtmak." şeklinde konuştu.



"Türk mobilyasının değeri dünyada artıyor"



Türk mobilyasının dünya piyasasında değerinin arttığını kaydeden Güleç şunları söyledi:



"Türk mobilyası son 15 yılda gerçekten büyük başarılara imza attı. Uluslararası raporlara göre, dünya mobilya ticaretinde, yani ihracat sıralamasında, 23. sıradan 12. sıraya yükseldi. En büyük başarı Türk mobilyacısının, ülkemizin iş adamlarının ama bu konuda hükümetimizin verdiği destekler de önemli paya sahip. Türk mobilyasının katma değerinin yükselmesi de çok önemli. 10 yıl önce kilosu 2 dolardan mal satıyorduk şu anda bu rakam 3,7 doları aştı. Demekki Türk mobilyasının değeri dünyada artıyor."



Güleç, dünya çapında yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen sektörel anlamda ülke olarak ihracatı artırdıklarını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:



"2023 hedefimiz dünya ticaretinden daha büyük pay almak. Türkiye olarak 500 milyar dolarlık hedefimiz var ama 2023'te dünya ticaretinden en az yüzde 1,5 pay alma amacı da söz konusu. Mobilya şu an 1'leri geçmeye başladı ve bizim 10 milyar dolar hedefimizi de inşallah yakalayacak. 2016 dünyada zor bir yıl olmasına rağmen Türk mobilyacısı ihracatını yüzde 1 de olsa artıran sektörler arasında yer aldı. 2023 hedefimiz; dünyada ilk 5 mobilya ihracatçıları arasında yer almak. Şu an, biliyorsunuz, dünyanın en büyük ihracatçısı Çin, arkasından İtalya ve Almanya ikinci ve üçüncülüğü paylaşıyorlar, ardından sırasıyla Polonya, Vietnam ve ABD geliyor. Biz şu anda Vietnam ve ABD'ye çok yakın ihracat yapıyoruz, bizim hızımız onlardan daha büyük, inşallah ilk 5 ülke arasına girecek altyapımız var."



"204 gümrük bölgesine mal satıyoruz"



204 gümrük bölgesine mal sattıklarını belirten Güleç,"Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD başta olmak üzere büyük ülkelere mal satmaya başladık. Bugün ihracatçımız Japonya'ya, Güney Kore'ye mal satmaya başladı. Bizim buralara daha fazla satmamız lazım, daha fazla Türk mobilyasını tanıtmamız lazım ve daha fazla katma değerli ürün satmamız lazım. Hamdolsun mobilyacılarımız bu konuda üzerlerine düşeni yapıyor." dedi.



Geçen yıl 128 ülkeden 80 bin kişinin ziyaret ettiği fuar, bu yıl 22 Ocak tarihine kadar gezilebilecek.