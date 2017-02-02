Türk Mobilyacısının Ayak Basmadığı Ülke Kalmadı

ŞABAN KILIÇCI - Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, "Türk mobilya sektörü, dünyanın bütün ülkelerini ziyaret eden ender sektörlerden bir tanesi oldu." dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da dünya ticaretinin azaldığını, Türkiye'de de genel olarak bir ihracat düşüklüğünün söz konusu olduğunu belirtti.
Güleç, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliğinin ise ihracatını yüzde 1 civarında yükselttiğini ve ihracatını artıran sektörler arasında yer aldığını kaydederek, "Bunda tabii ki Türk mobilyasının büyük katkısı var. Gerçekten son 10 yılda hatta son 15 yılda Türk mobilyası 8 kat ihracatını arttıran sektörlerden bir tanesi oldu." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracat konusunda kendilerine bir öğüdü olduğunu ve bunu yerine getirdiklerini ifade eden Güleç, şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir öğüdü vardı bize. Demişti ki 'Dünyada tokalaşmadığınız bir iş adamı olmayacak ve ayak basmadığınız bir toprak olmayacak.' Gerçekten Türk mobilya sektörü dünyanın bütün ülkelerini ziyaret eden ender sektörlerden bir tanesi oldu. Biz de İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği olarak başta Çin'de, arkasından Hindistan'da, arkasından ABD'de, Avrupa'nın en önemli fuarlarında gerek Milano gerek Almanya'da olsun yıl boyunca büyük hazırlıklar yaptık. Ortadoğu'da, Dubai'de, Suudi Arabistan'da, Cezayir'de, Fas'ta bir sürü etkinliğe imza attık. Biz İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri olarak ihracatçımızı da bütün sektörün içerisinde yüzde 8 arttıran en önemli birliklerden bir tanesi olduk."
Güleç, mobilya ihracatında ilk 10 ülkenin sırasıyla Irak, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Tabii mobilya sektörüne özelde baktığımız zaman eskiden ihracatının büyük çoğunluğunu Irak ve Libya'ya satan bir sektördük. Şimdi pazarlarımızı öyle çeşitlendirdik ki bugün en çok ihracat yaptığımız ülke yine Irak olmasına rağmen ikinci sırada Almanya geliyor. Arkasından Suudi Arabistan, Fransa, ABD, İngiltere gibi ülkeler yer almaya başladı. Yani mobilya sektörümüz bir yandan doğu, batı, kuzey, güney, bir yandan Suudi Arabistan, Dubai bir yandan Türkmenistan, Azerbaycan bir yandan Irak, Libya gibi ülkeler bir yandan ABD, Fransa, İngiltere, Almanya'ya ihracat yapıyor. Bu Türk mobilyacısının bir hikayesi var ve bu hikaye tamamıyla üretim. Yani Türk mobilyasının hikayesi girişim imalattan geliyor ve ihracat odaklı olarak büyüyor."
Mobilyada 2017 ihracat hedefi 3 milyar dolar
Güleç, ağaç, kağıt ve orman ürünleriyle mobilyadaki ihracat hedeflerine de değinerek, "Bizim genel sektör ihracatımız 4 milyar 100 milyon dolar. Bunun içindeki mobilya payımız 2 milyar 656 milyon dolar. Bu sene ağaç, kağıt ve orman ürünleri sektörü olarak 5 milyar dolar hedefimiz var. Mobilya olarak da bu yıl 3 milyar dolar hedefimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
24-29 Ocak'ta düzenlenen 13. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın (İMOB) ihracatçı sayısını yüzde 30 arttırdığını dile getiren Güleç, şöyle devam etti:
"CNR İMOB Fuarı çok zor bir ayda, ocak ayında oluyor ama dünya fuarları arasında yerini alan Türkiye'nin en önemli fuarlarından bir tanesi. Avrupa'nın, İtalya'dan sonra ikinci önemli fuarı olmaya başladı. Hedefimiz tabii çok daha büyük, güçlü uluslararası bir arenaya kavuşmak. Bunun için de altyapılarımızı hazırlıyoruz. MOSFED olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu fuarın dünyadan çok daha fazla pay almasını sağlamak için bir sürü faaliyete imza atıyoruz. Tabii CNR yönetimi de bu fuarın bilincinde. Onlar da çok büyük bir çaba ve gayret içinde. Türkiye'ye ihracatçı gelmez" diyen anti propagandaya rağmen mobilya sektörümüz, İstanbul'daki fuara katılan yabancı iş adamı sayısını yüzde 30 artırdı. Bu, 2017'de daha fazla ihracat demektir. 2017, Türkiye mobilyasının dışarıda çok daha fazla önemseneceği bir yıl olacak inşallah."
Türk Mobilyacısının Ayak Basmadığı Ülke Kalmadı
Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, "Türk mobilya sektörü, dünyanın bütün ülkelerini ziyaret eden ender sektörlerden bir tanesi oldu.
ŞABAN KILIÇCI - Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, "Türk mobilya sektörü, dünyanın bütün ülkelerini ziyaret eden ender sektörlerden bir tanesi oldu." dedi.
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