Türk Mobilyacılar Köln'deki Mobilya Fuarından Umutlu

Almanya'nın Köln kentindeki IMM Uluslararası Mobilya Fuarı'na katılan Türk firmalarının temsilcileri, fuardan iyi bir sonuçla ayrılmayı planlarken, Türk mobilyasının "hesaplı" olan imajını "yüksek kaliteli" olarak değiştirmeyi hedefliyor.



Kapılarını 16 Ocak'ta açan IMM Uluslararası Mobilya Fuarı, üçüncü gününde devam ediyor. 50 ülkeden bin 200 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye 31 firmayla temsil ediliyor.



Boydak Dış Ticaret Pazarlama Müdürü Göksel Tural, fuarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu sektörde henüz hak ettiği yerde olmadığını, sektörün toplam ihracat oranında daha üst sıralara çıkması gerektiğini söyledi.



İnovasyona ve katma değerli ürünlere yoğunlaşarak Türkiye'nin hak ettiği yere geleceğine inandığını söyleyen Tural, "Bizim çalışmalarımız da bu doğrultuda. Özellikle grup firmalarımızın ürettiği ürünlerimizde inovasyon ödüllü hammaddeleri kullanmaya gayret gösteriyoruz." dedi.



Tural, mobilyanın Türkiye'nin ihracatı açısından son derece önemli bir noktada olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Ortalama kilo başına ihracatımız 1,50 dolarlarda dolaşırken mobilya ürününde bu 3 doların üzerine çıkıyor. Bizim katma değerimiz biraz daha yüksek, ortalamamız 3,50 doların üzerinde. Hedefimiz bunu küresel olarak inovatif seviyelerde olan 4 doların üzerine çekebilmek. Türkiye'nin 2023 hedeflerine paralel biz de bu hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyoruz."



"Kalite odaklı çalışılmalı"



Yataş Grup Uluslararası Satışlar Bölge Yöneticisi Fatih Eralp ise IMM fuarına bu yıl dördüncü kez katıldıklarını, her yıl bu fuardan iyi sonuçlarla döndüklerini ve bu yıl daha iyi sonuçlar beklediklerini söyledi.



Eralp, yüksek kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler üretmenin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:



"Türkiye dünya mobilya sektöründe hak ettiği yerde değil. Hala bir çok ülkede Türkiye uygun ürün üreticisi olarak biliniyor. Eskiden bu karlı bir imajdı ama artık değil. Artık bir Çin gerçeğimiz var, Hindistan var, Pakistan var. O yüzden artık Türkiye'deki markaların fiyat odaklı çalışıp sadece fiyat avantajı sağlamaktan çok kalite odaklı çalışıp bu yönde başarıyı hedeflemesi lazım. Bunu yaparsak hem ülke olarak hem de firmalar olarak çok daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum."



"Uluslarası alanda daha çok olmalıyız"



Vestel Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kutlu da uluslararası pazardaki büyük potansiyeli görüp, bu tür fuarlara katılarak Türk firmaları olarak bu pazardan daha büyük bir pay almayı hedeflediklerini kaydetti.



Firmaların ihracatlarını arttırmak için devletin verdiği desteğin de çok önemli olduğunu aktaran Kutlu, "Bu tür uluslararası fuarlara katılarak biz yenilikçi ve yeni ürünlerimizi gösteriyoruz ve potansiyel olarak daha çok pazar payı almayı hedefliyoruz. Öncelikle uluslararası platformlarda daha fazla boy göstermeliler, her türlü ticari fuara katılmalılar ve burada biliyorsunuz ticari ilişkilerde iletişim çok önemli, yurt dışına daha fazla seyahat etmeliler." şeklinde konuştu.