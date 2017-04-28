Türk Mitolojisinden Perspektifler" Konferansı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezinde "Türk Mitolojisinden Perspektifler" konulu konferans verdi.



Kırklareli Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Çobanoğlu, mitlerin bir toplumun geleneğine, göreneğine, örfüne, adetine ve töresine yön veren, mutlak doğru olduğuna inanılan temel kutsal metinler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çobanoğlu, sözlüklerin ve dilin mitolojinin en önemli kaynaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, kimliğini ortaya koymada ve onu saklamada mitolojinin son derece önem taşıdığını kaydetti.



Türk kültüründe Türk mitolojisine gereken önemin verilmediği değerlendirmesini yapan Çobanoğlu, "Türkiye'de Türk mitolojisine en çok ilgi ve destek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanında gösterilmiştir. Bu dönemden sonra Türk mitolojisinden gittikçe uzaklaşıldı. Türkiye'de yaratıcı yazarlık başta olmak üzere güzel sanatların birçoğunda mitolojiden yeterince faydalanılmıyor. Dünyada yaratıcı yazarlık ve güzel sanatların diğer dallarında mitoloji her zaman temel kaynak olmuştur" diye konuştu.



Konferans, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram'ın Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu'na teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etmesiyle sona erdi. - KIRKLARELİ