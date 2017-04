Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak: '2017 Sözleşmesi Tarih Yazıp, Çığır Açacak'

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak: "O kazada hayatını kaybeden kadınların çocuklarına ev müjdesi"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak:

"7 kız kardeşimizin bize emanetlerine, evlatlarına 7 ev alıyoruz. Tapuları çocukların üzerine yapılacak"

"Her günü 1 Mayıs yapmak, her günü bayram gibi yaşamak için meydanlarda olacağız"



BURSA - Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 2017 yılında imzalanacak sözleşmenin kıdeme dayalı olacağını ve çığır açacağını söyledi.

Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikası Emek Şubesi'nin 1. olağan genel kuruluna katıldı. Kavlak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Ankara'ya giderken İnegöl'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 kadın işçinin çocuklarına ev müjdesi verdi. Kavlak, "Ortak kavgamız için yola çıkan kız kardeşlerimize borcumuz büyük. Böylesine büyük ve ağır bir borç, öyle kolay kolay ödenemez. Onların geride bıraktıkları bize emanettir. Onları ele güne muhtaç bırakmak olmaz. Ailelerle bir araya geldim. 7 kız kardeşimizin bize emanetlerine, evlatlarına 7 ev alıyoruz. Bunun için valilikten ve bakanlıktan izin aldık. Tapuları çocukların üzerine yapıp, teslim edilecek. O çocuklar 25 yaşına gelinceye dek, ihtiyaçlarını o evlerden gelecek kira ile giderecekler. Sonra da ne yapacaklarına da kendileri karar verecekler ve kimseye muhtaç olmayacaklar" dedi.

"1 Mayıs'ta eşitlik, kardeşlik ve özgürlük türküleri söyleyeceğiz"

1 Mayıs ile alakalı da konuşan Kavlak, "İki gün sonra 1 Mayıs geliyor. Bizim bayramımız. Biz, sadece 1 Mayıs'ı değil, her günü 1 Mayıs yapmak, her günü bayram gibi yaşamak için alanlarda olacağız. Hep birlikte eşitlik, kardeşlik ve özgürlük türküleri söyleyeceğiz" diye konuştu.

"Bosch sözleşmesi bir hata değildi"

Bursa'daki otomotiv fabrikalarında daha önce meydana gelen grevlerdeki hatalarla ilgili konuşan Kavlak, "Olayların çıkmasında hepimizin hatası vardı. Olayların en başında biz, 2014 MESS sözleşmesine imza attıktan birkaç ay sonra Bosch sözleşmesini imzaladık. Zaten, kıyamet de ondan sonra koptu. Bosch sözleşmesi bir hata değildi. Bugün olsa yine imza atarım. Ama bir hatamız vardı. Hatamız, Bosch sözleşmesinin size anlatılmamasıydı. Sizinle şubenin arasına boşluk girmesiydi. Sehtekarların aramıza girmesine izin verilmesiydi. O günlerde Bosch sözleşmesi size anlatılsaydı eminim, hepiniz o sözleşmeye, kendi sözleşmeniz gibi sahip çıkardınız. Ama anlatılmadı. O yüzden bilgi boşluğunu yalan dolan doldurdu, propaganda rüzgarları estirildi. Ardından olaylar patladı" açıklamasını yaptı.

"Kıdem bir kere sözleşmeye girdi bundan geri dönüş yok"

2017 yılında yapılacak sözleşmeyle alakalı bilgiler veren Kavlak, "Bu sözleşme, ne olursa olsun, kıdeme dayalı bir sözleşme olacak. Bu ilke, bizim kırmızı çizgimizdir. Madem kıdemli işçinin emeği senin için değerli, o zaman o emeğin tam karşılığını vereceksin. Biz bunu deyince herkes korktu. Biz, işyerlerimizde işten çıkarmalara izin vermediğimiz için, kıdemli işçi sayısı yüksek. Onun için kıdem deyince herkesin gözü korkuttu. Ama bizim korkumuz yok. Kıdem bir kere sözleşmeye girdi, artık geri dönüş olmaz. MESS'e sesleniyorum, Fikosa ve Tİ Otomotiv'de kıdeme kim imza attı. Madem Fikosa ve Tİ'de kıdemi kabul ettin, 2017 sözleşmesinde de edeceksin. Bu kadar net. Bu sözleşme ortak aklımızın, ortak irademizin, ortak inancımızın eseri olacak. 2017 sözleşmesi öyle bir sözleşme olacak ki, tarih yazacak, çığır açacak. Zafer kolay kazanılmaz. Onun için direnmeye mücadele etmeye, kavgaya, safları sıklaştırmaya, kolkola girmeye hazır olun" şeklinde konuştu.

(AF-MŞ)