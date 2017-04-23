Türk Makineleri Almanların Gözünü Korkuttu

Merkon Makine tarafından üretilen anahtar teslimi parke üretim tesisleri, Türkiye başta olmak üzere dünyanın 30 ülkesinde parke taşı üretimi yapıyor. Kapasite artırımı için İstanbul'daki fabrikasına ek olarak Amasya'ya 30 milyon TL yatırımla yeni bir tesis kuran firma, dünya pazarında Alman rakiplerine meydan okumak istiyor.



Köylerden şehirlere kadar sokakların vazgeçilmezi parke taşları dünyanın pek çok ülkesinde Türk makineler tarafından üretiliyor. Merkon Makine'nin anahtar teslimi parke üretim tesisleri, 30 ülkede parke taşı üretimi yapıyor. İstanbul Çekmeköy Ömerli'de kaldırım taşı kalıpları ve anahtar teslimi kaldırım taşı üretim tesisleri kuran Merkon Makine, Amasya Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 milyon TL yatırımla yeni bir tesisin inşaatına başladı. 10 bin metrekarelik kapalı alanda üretime başlayacak yeni tesisle birlikte 120 kişiye de istihdam sağlanacak.



Dünya kaldırım taşı pazarında Almanlar ve Türklerin rekabet ettiğini belirten Merkon Yönetim Kurulu Başkanı Halidin Mumcu, "Pek çok pazarda artık Alman makineleri yerine Türk makineleri kullanılmaya başlandı. Yeni yatırımımızı yıl sonuna kadar tamamlayarak global pazarlarda daha etkin bir oyuncu olmak istiyoruz. Şu anda ciroda yüzde 50 payı olan ihracatımızı yüzde 80'e çıkarmak ve yıllık 360 olan kalıp üretimimizi 1000'e çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.



"Arnavutluk'a Arnavut kaldırımı satıyoruz"



Mozambik'ten Senegal'e, Sudan'dan Somali'ye pek çok ülkede ilk kaldırım taşlarının kendi ürettikleri makinelerle döşendiğini belirten Mumcu, "Somali ve Senegal gibi pek çok Afrika ülkesinde başkentlerde dahi parke taşları ilk bizim ürettiğimiz makinelerle döşendi. Örneğin Arnavutluk bizim güçlü olduğumuz bir pazar. Bu ülkede 3 adet tam teşekküllü parke üretim tesisi kurduk. Şarkılara konu olan Arnavut kaldırımlarını bizim makinelerimiz üretip sokaklara döşenmesini sağlıyor. Yurt dışında Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar bizim öncelikli pazarlarımız. Doğu Avrupa ve Orta Asya pazarlarında daha aktif rol almak istiyoruz. Bu hedef için Amasya fabrikası dönüm noktası olacak. Kullanacağımız son teknoloji sayesinde Almanya'yla her üründe rekabet eder hale geleceğiz. Her yıl yüzde 50 büyüyerek yılda 20 milyon lira ciro yapar hale geldik. Hedefimiz birkaç yıl içinde 50 milyon lira ciroya ulaşmak" dedi.



"Yüzde 50 elektrik tasarrufuyla TÜBİTAK'tan destek aldı"



Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olduğu bilgisini veren Mumcu, buluşu kendisine ait parke makinesi ile yüzde 50-60 arasında elektrik tasarrufu sağladıklarını ifade etti. Türkiye'de ilk defa üretilen bu makine ile TÜBİTAK'tan ödül ve destek aldıklarına dikkat çeken Mumcu, "Ar-Ge yatırımları bakımından sektörümüzün en iddialı firmalardan birisiyiz. Bugüne kadar TÜBİTAK desteğiyle 5 makine ürettik. Ürettiğimiz makineler sayesinde Türkiye'ye ithal parke taşı makinesi girişinin sıfırlanmasına da katkı sağladık. Parke taşı makinesinin yanı sıra beton boru makinesi ve beton santrali üretiminde de iddialıyız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL