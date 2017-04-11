Türk Loydu ve Tüv Nord Arasında Nükleer İş Birliği

Nükleer enerji alanında faaliyet gösteren Almanya merkezli değerlendirme kurumu TÜV Nord ile Türkiye'nin ulusal uygunluk değerlendirme kuruluşu Türk Loydu arasında iş birliği protokolü imzalandı.



Türk Loydu'ndan yapılan açıklamada, enerji temininde dışa bağımlılıktan kurtulma hedefi ile nükleer enerjiye geçmeye hazırlanan Türkiye'de, inşa süreci devam eden Mersin Akkuyu ve proje çalışmaları devam eden Sinop nükleer santralleri ile yatırımlara süratle devam edildiği hatırlatıldı.



Nükleer santrallerin güvenli kurulum ve işletmesi için oluşturulan nükleer standart ve mevzuatlara göre uygunluk değerlendirme hizmetlerinin sürecin en önemli aşamalarından olduğu vurgulanan açıklamada, bu alanda uygunluk değerlendirmesi ve eğitim hizmetleri gerçekleştirmek üzere, TÜV Nord ile Türk Loydu arasında iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türkiye'de son dönemde gerçekleşen tüm mega altyapı projelerinde yer aldıklarını ve ülkenin enerji ihtiyacını karşılama anlamında yeni ufuklar açacak nükleer enerji santralleri ile ilgili faaliyetlerde de milli bir kuruluş olarak rol üstlenmek istediklerini kaydetti.



Nükleer enerji projelerinin hayata geçirilmesinde nükleer emniyet ve güvenliğin sağlanmasının birinci öncelik olacağı değerlendirmesinde bulunan Melikoğlu, "Bu iş birliği anlaşması ile hedeflenen; nükleer santrallerde gerekli uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verilmesinin yanı sıra orta vadede var olan teknoloji, uzmanlık ve bilgi birikiminin ülkemize transferinin sağlanması ve yerlileştirilmesidir. Türk Loydu olarak, ulusal sanayimizin ve mühendislik gücünün gelişimi için üstlenmiş olduğumuz misyonumuzu nükleer enerji alanında da sürdürmeyi önemli bir sorumluluk olarak değerlendirerek, bu alandaki deneyimi ülkemize aktarmak üzere gereken altyapı hazırlıklarını sürdürmekteyiz. Bu anlaşma ile sürecin en önemli adımını atmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.