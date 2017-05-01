Türk Lirasıyla İhracat 3,6 Milyar Dolara Yükseldi

Türk lirasıyla ihracat, ulaştığı bu tutarla tüm çeyreklerin rekorunu da kırmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı Türk lirasına destek çağrısı, etkisini dış ticarette de gösterdi. Dış ticarette bu yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart) gerçekleştirilen ihracat 37,9 milyar dolara yaklaşırken, ithalat 50,4 milyar dolar oldu.

İTHALATTA TL KULLANIMI YÜZDE 20 ARTTI

İthalatta Türk lirası kullanımı ise bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 3 milyar 169 milyon 517 bin dolardan 3 milyar 798 milyon 732 bin dolara çıktı. Geçen yılın ilk çeyreğinde toplam 46,8 milyar dolarlık ithalatın yüzde 6,8'ine denk gelen 3,17 milyar dolarlık bölümü Türk lirası ile gerçekleşti. 2017'nin aynı döneminde yüzde 7,5'ine karşılık gelen 3,8 milyar dolarlık ithalat da Türk lirasıyla yapıldı.

3,5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Türk lirası kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 133 artışla 1 milyar 523 milyon 326 bin dolardan 3 milyar 556 milyon 932 bin dolara yükseldi. Çeyrek bazında değerlendirildiğinde Türk lirasıyla ihracatta rekor kırıldı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 34,7 milyar dolarlık ihracatın yüzde 4,4'ü Türk lirası ile gerçekleştirilirken, bu oran 2017'nin aynı döneminde yüzde 9,4 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde toplam dış ticaretin içerisinde Türk lirasının payı yüzde 5,8'den yüzde 8,3'e yükseldi.