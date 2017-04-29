Türk köyündeki nadir koyun ve keçiler bahara hazırlandı



BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Türk köyündeki yerli koyun ve keçiler bahara hazırlandı.

Baharın gelmesiyle birlikte Türkiye'de nesli tükenmekte olan keçi ve koyun ırklarının tüyleri kırıldı, tırnak bakımları yapıldı. Hayvanat bahçesinin bir köşesinde, Cumalıkızık köyünün bir kopyası bulunuyor. Bursa'nın göbeğinde köy atmosferi yaşamak isteyen vatandaşlar buraya gelerek nadir türdeki hayvanları görme fırsatı bulurken, köy yiyecekleri de yiyebiliyor.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, "Hayvanlarımızın bakımlarını yaptık. Böylece sıcağa karşı daha dayanıklı hale geldiler. Türkiye'de nesli tükenen bütün keçi koyun ırklarının en saflarını burada ürettik. Ziyaretçilerin bizim ülkemize ait saf koyun ve keçi ırklarını görebiliyor" diye konuştu.