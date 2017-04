Türk Klimalı Yataklar Katarlılar'ın İlgisini Çekti

KATAR'ın başkenti Doha'da bu yıl ilk kez düzenlenen Expo Turkey By Qatar Fuarı'na katılan İşbir Yatak Ortadoğu'da bulunan 36 satış noktasının ardından Katar pazarına girmeye hazırlanıyor. 2022'ye kadar Ortadogu'da 50 tane satış noktası açmayı hedeflediklerini söyleyen İşbir Yatak CEO'su Metin Gültepe, "Ülkede yazın 54 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları nedeniyle fuarda 8 ila 40 derece arasında ayarlanabilen ısıya sahip klimalı yatak pedleri oldukça yoğun ilgi gördü. Fuarın ikinci gününden, ön talep almaya başladık" dedi.



İki ülke arasında sürdürülebilir ekonomik model oluşturmak amacıyla 19 – 21 Nisan tarihleri arasında bu yıl ilk defa düzenlenen Expo Turkey By Qatar Fuarı'na katılan markalar arasında İşbir Yatak'da yer aldı. Toplamda 46 ülkeye ihracat yapan İşbir Yatak, Avrupa'da 30, Ortadoğu'da 36 olmak üzere açtığı toplam 66 satış noktasının ardından Katar'da Uyku Merkezi açmak için hazırlıklara başladı. Gültepe, "Katar 2020 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Bu nedenle ülkede özellikle otel inşaat çalışmaları oldukça yoğun bir şekilde ilerliyor. Bu bağlamda, gerek yeni yapılacak oteller, gerek mevcutların yenileme çalışmaları için yatak sektöründe de kapsamlı bir potansiyel bulunuyor. Katar, Körfez bölgesinde istikrarlı ve aktif bir ekonomiye sahip. Bizim için de oldukça güçlü bir pazar. Herkesin ihtiyacına yönelik tasarladığımız geniş ürün yelpazemiz, kısa sürede teslim avantajımız, profesyonel satış öncesi ve sonrası hizmetlerimiz, iş geliştirme desteğimiz ve üstün teknolojimiz sayesinde bugüne kadar Avrupa'da ve Ortadoğu'da yakaladığımız başarıyı Katar'lı yatırımcılarımızla da paylaşmak istiyoruz. Körfez Bölgesinde satış noktamızı 100'e çıkarmak ve 2022'ye kadar Katar'da 5 adet Sleep Center ile hizmet vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca fuar boyunca ziyaretçilerimizden ülkedeki yatak sektörünün pek gelişmediğine dair bilgiler aldık. Bizim sunacağımız teknolojiye ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.



KATAR TÜRK TEKNOLOJİSİ İLE RAHAT UYKU ÇEKECEK



Aşırı sıcaklar nedeniyle iklimlendirme sistemini oldukça yoğun kullanan Katarlılar, İşbir Yatak tarafından üretilen Klimalı Yatak Pedine yoğun ilgi gösterdi. Fuar boyunca en çok ilgiyi gören ürünler arasında yer alan ped sayesinde diğer ürünlerin de denendiğini söyleyen Gültepe, "Şimdiden sipariş almaya başladık. Aynı ilginin francahise'a dönüşeceğini düşünüyoruz. Ürünlerimize olan güvenimiz sayesinde bugüne kadar her pazarda istediğimiz hedefin hep üzerine çıktık. Katar'da da aynı başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.



Tek ve çift kişilik olmak üzere iki çeşidi bulunan pedin içinde vücudun hissetmeyeceği kadar ince tasarlanmış su boruları yer alıyor. Borularda su devir daim yapılmasına olanak sağlayan motor ise oldukça sessiz çalışıyor. Özel kumandası ile ped, istendiğinde 40 dereceye kadar ısıtılıp, istendiğinde de 8 dereceye kadar soğutulabiliyor. Klimatize ortamlarla mukayese edildiğinde hem daha sağlıklı hem de çok daha ekonomik bir çözüm olan İşbir Klimalı Yatak Pedi, aynı zamanda elektirik tasarrufu da sağlıyor. Kontrol üniteleri ortalama 50-60 watt'ın altında bir enerji harcıyor. Çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulabilen pedin içerisinde yer alan tüpler, içinde devir daim olan su sayesinde yatak üzerindeki elektriklenmeyi de azaltıyor.



- İstanbul