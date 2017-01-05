Gazianteplilerden Kan Bağışına Yoğun İlgi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarındaki düşüş nedeniyle yaptığı çağrının ardından Gaziantep'te bağışlar iki katın üzerine çıktı.



Gaziantep Kan Merkezi Bölge Müdürü Serdal Ucuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorumluluk alanlarında Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'in de bulunduğunu söyledi.



Kış mevsiminde genellikle stoklarda azalma olduğunu belirten Ucuz, "Genel Başkanımızın çağrısının ardından, halkımız beklentimizden fazla kan bağışında bulundu. Normal şartlarda 30 civarında bağış olurdu ama dün sadece tek merkezimizde 80'den fazla bağış kabul ettik." dedi.



Kan bağışında bulunanlara teşekkürlerini ileten ve herkesi bağışçı olmaya davet eden Ucuz, şöyle konuştu:



"Ülkemiz genelinde herhangi olumsuzluk olduğu zaman insanlar kan bağışı yapmak istiyor ama alınan kanın birine verilmesi için bazı işlemlerden geçirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla en az 2 güne ihtiyacımız var. Bize anlıktan ziyade düzenli kan bağışları gerekiyor. Düzenli bir ilgi olursa, stoklarımızda her zaman kan bulunur ve herhangi ihtiyaç durumda sıkıntı yaşamayız."