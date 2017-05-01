Türk Kızılayının Irak'taki İnsani Yardım Faaliyetleri

Türk Kızılayının, Musul kentinin batı yakasındaki çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalarak doğu yakasına yerleşen sivillere 250 adet mutfak seti ve gıda yardımında bulunduğu bildirildi.



Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde kentin batı yakasındaki evinden olan ailelere yardımda bulunduklarını ifade etti.



Yılmaz, kentin doğu yakasında geçici bir süreliğine yerleşen ailelere 250 adet mutfak seti ve gıda yardımında bulunduklarını söyledi.



Türk Kızılayı, DEAŞ'ın terör eylemlerine başladığı Haziran 2014'ten bu yana Irak'ın çeşitli bölgelerinde yüz binlerce Iraklıya yardım eli uzatmaya devam ediyor.