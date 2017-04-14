Türk Kızılayının 'Afet Konutları' Malatya'da Üretilecek

ORHAN YOLDAŞ - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'da "Afet Barınma Sistemleri Fabrikası"nı hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.



Malatya'da Sümer Holding AŞ'ye ait 1989'da tamamlanan Vagon Onarım Fabrikası'nda incelemede bulunan Kınık, ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Bu fabrikayı "Afet Barınma Sistemleri Fabrikası"na dönüştürmek istediklerini belirten Kınık, afetlere yönelik daha nitelikli, yüksek kapasiteli, çok hızlı kurulabilecek barınma sistemleri oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.



Kınık, "Bu barınma sistemleri, entegre şekilde enerjilerinin sağlanması, içme ve atık suların arıtılması, katı atıkların yönetilmesiyle aslında sadece bir üretim değil, bir sistem entegrasyonuyla, işletme modeli ortaya koyacak yenilikçi bir çözüm merkezi olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



"Türkiye içi ve dışına hizmet verecek"



Bu yatırımı Türk Kızılayı ve özel sektör ortaklığıyla yapmayı planladıklarını bildiren Kınık, "Burası Türkiye içinde ve dışında barınmaya ihtiyaç duyulan noktalara hizmet verecek." ifadesini kullandı.



Kerem Kınık, "Hedefimiz Türkiye'ye önce milli bir afet ve barınma sistemleri kapasitesi kazandırmak, istihdam seferberliğine katkıda bulunmak. Ayrıca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Göç Örgütü, Kızılhaç ve insani yardım örgütleri gibi kuruluşlara, dünyanın farklı bölgelerine çözüm sağlayabilecek bir afet barınma sistemleri üretim kapasitesi kurabilmek." dedi.



"İnsani şartlarda yaşamaları için"



İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insanlık dramının yaşandığını dile getiren Kınık, 65 milyon kişinin, silah zoruyla evlerini terk edip barınmaya muhtaç yaşadığını söyledi. Kınık, şunları kaydetti:



"Türkiye'de 3 milyon kardeşimiz 26 AFAD kampında başını sokacak bir yer buldu ama hemen güney sınırımızda, Suriye'de yaklaşık 6 milyon 500 bin insan iç mülteci konumunda. İdlib kırsalında 400 kampta 700 bin insan yaşıyor. Azez'de 4-5 yıldır 300 bin insan çadırlarda yaşıyor. Bu insanların konuta kavuşturulması, insani şartlarda yaşaması için buna benzer yatırımların yapılması gerekiyor."



Kınık, yatırımla ilgili Malatya Valiliği, Fırat Kalkınma Ajansı ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile istişarelerinin sürdüğünü bildirdi.



Fabrikaya yönelik fizibilite çalışmasını yaptıklarını anlatan Kınık, "Çalışmayla aylık 2 bin konut üretilebilecek. Bunlar konteyner tipi prefabrik, hafif çelik ya da kompozit malzemeden oluşacak. Sadece afet temelli değil, savunma sanayi ve toplu konut ihtiyaçlarını hızlı çözümlemeye yönelik farklı yapı teknikleriyle oluşturulacak barınma sistemleri olacak." diye konuştu.