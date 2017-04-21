Türk Kızılayından Suriyelilere Yardım

Kilis'te, Türk Kızılayınca "Çocuklar Hasta Olmasın" projesi kapsamında engelli çocuğu olan Suriye uyruklu 100 aileye hijyen kiti, gıda ve kıyafet yardımında bulunuldu.



Türk Kızılayı Kilis Genel Hizmet Yöneticisi Hikmet Erdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir ayırım gözetmeksizin ihtiyaç sahipleri için yapılan faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.



Proje kapsamında gönüllüler tarafından Kilis genelinde tespit çalışması yapıldığını anlatan Erdinç, "Bu kapsamda tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklarımız ve aileleri gönüllülerimiz tarafından incelemeye alındı. Bugün de uygun görülen ailelerimiz evlerine ziyaretler düzenledik ve gıda, giyim, ayakkabı ve hijyen kitlerinden oluşan malzemeleri teslim ettik." diye konuştu.



Erinç, projeye yüzlerce çocuğun fayda görmesi ümidiyle başladıklarını ve öyle de olduğunu ifade ederek, bağışçılardan aldıkları destekle bugün birçok çocuğa sahip çıktıklarını ve onların yüzlerini güldürme şansı bulduklarını, bu durumun Türk kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Erdinç, hijyen kolilerinin çocuk bezi, battaniye, şampuan, krem, pudra ve temizlik ürünlerinden, gıda kolilerinin de bir aileye bir ay yetebilecek kuru gıdalardan oluştuğunu anımsatarak, bunun yanında mutfak malzemesi ile aile fertlerine mevsimlik kıyafetler ve ayakkabı verildiğini sözlerine ekledi.