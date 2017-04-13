Türk Kızılayından Iraklı Sığınmacılara Yardım

Türk Kızılayı, terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle evlerini terk edip Irak'ın güneyindeki Kerbela kentine sığınan Musullu ailelere gıda yardımında bulundu.



Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak'ta yerinden edilenlere insani yardımlarımız sürüyor. DEAŞ saldırıları nedeniyle ülkenin birçok yerine dağılmış hiç kimseyi unutmuyoruz." dedi.



Kerbela'da tamamına yakını Musul ve ona bağlı Telafer ilçesinden gelen bin 500 aileye gıda yardımı yaptıklarını belirten Yılmaz, buradaki Türkmen ailelerin yanı sıra Arap ve Şebeklere de destek olduklarını kaydetti.