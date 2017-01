Türk Kızılayı ve Sürat Kargo Halep İçin Güçlerini Birleştirdi

Türk Kızılayı tarafından başlatılan "Haleplileri Görmezden Gelmeyin" adlı kampanya çerçevesinde toplanan yardım malzemelerinin Haleplilere hızla ulaştırılması için Sürat Kargo ile işbirliği yapıldı.



Halep'te savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi verirken Türkiye'nin devreye girmesiyle İdlib başta olmak üzere güvenli bölgelere tahliye edilen on binlerce Suriyeliye Türk halkının yardımları devam ediyor. Şu ana kadar bin tırdan fazla yardım malzemesi bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Türk Kızılayı aracılığıyla bölgeye ulaştırılan yardımlar on binlerce insana barınak, AŞ ve giysi oldu. Güvenli bölgelerdeki insanların ihtiyaçları karşılanırken, yeni oluşabilecek ihtiyaçlar konusunda kurumsal ve bireysel destekler devam ediyor. Kızılay Genel Merkezi tarafından başlatılan "Haleplileri Görmezden Gelmeyin" adlı kampanyaya Türkiye'nin her yerinden destek yağıyor. Bu yardımların lojistiği konusunda hassasiyet gösteren Sürat Kargo firması, Türk Kızılayı ile işbirliği yaptı. Kızılayın ülke genelindeki şubelerinden Halep insani yardım operasyonu kapsamında teslim edilecek kargoları ücretsiz olarak Kızılay'ın Suriye sınırındaki depolarına sevk edecek olan Sürat Kargo, insani yardıma en kısa sürede ihtiyaç duyan insanlar için hayati bir görevi yerine getirmiş olacak.



İnsani yardımda önemli işbirliği



Türk halkının yardımlarını Haleplilere ulaştırmak için devreye giren Türk Kızılayına insani yardımda önemli bir destek veren Sürat Kargo, bu sayede mazlumların yarasını işbirliğiyle sarmış olacak. Kızılay şubelerinin kendi illerinde ve ilçelerinde topladıkları yardım malzemelerini paketlenmiş olarak teslim alacak olan Sürat Kargo, Kızılay tarafından yönlendirilen depolara bu yardımların sevkiyatını gerçekleştirecek. İşbirliği, bölgedeki insani yardım durumu normalleşinceye kadar devam edecek. - ANKARA