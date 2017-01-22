Türk Kızılayı'ndan "Taraftarların Kan Kardeşliği" Kampanyası

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana'daki tüm taraftar gruplarını, "Taraftarların Kan Kardeşliği" adı altında 25 Ocak'ta gerçekleştirilecek kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet etti.



Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, kan bağışı kampanyalarının, ihtiyaç halinde hazır olması gereken kanın stoklarda yeterli seviyede bulunabilmesi için son derece önemli olduğunu belirtti.



Vali Mahmut Demirtaş himayesinde, Adanaspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi taraftar gruplarının yanı sıra Adana'daki tüm takımlara gönül vermiş, Türk Kızılayı dostu takım ve taraftarlarının içinde bulunduğu geniş bir organizasyon düzenleneceğini ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:



"Tüm Adanalıları Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Ticaret Odası iş birliği ile organize edilen 'Taraftarların Kan Kardeşliği' adlı kan bağışı kampanyasına tüm taraftar gruplarını destek olmaya davet ediyorum. Etkinlik Adnan Menderes Spor Salonu'nda, 09.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Adana, Türkiye'de kan ihtiyacının karşılanması konusunda 2016'da düzenlediği etkinliklerle Türkiye birincisi oldu. Ülke genelinde kan stoklarımızın azalmasına duyarsız kalmayan taraftar derneklerimizle de el ele gönül gönüle vererek, 'taraftarların kan kardeşliği' sözünden hareketle kampanyamızı şölen ve düğün havasında gerçekleştirmek istiyoruz."



Saygılı, bağışçı sayısını artırabilmek için halkın yoğun bulunduğu noktalara ulaşmaya çalıştıklarını aktararak, kısa sürede en fazla kişiye ulaşmak istediklerini vurguladı.