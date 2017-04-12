Türk Kızılayı'ndan Şehit Ailesine Ziyaret

Türk Kızılayı Keşan Şube Başkanı Vedat Koyuncu, İpsala'nın Kumdere köyünde yaşayan şehit Emrah Karataban'ın ailesini ziyaret etti.



Koyuncu, burada yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın İskeçe Müftülüğü tarafından şehit aileleri için toplanan yardımların ulaştırıldığını söyledi.



Daha önce bir şehit ailesinin evininin onarıldığını aktaran Koyuncu, şunları kaydetti:



"Bugün vatanımız için bu memleket için hayatlarını veren, canlarını feda eden şehitlerimize, kahramanlarımıza bizler de bir nebze olsun sahip çıkmak için bölgemizde değişik çalışmalarla yardımlarda bulunuyoruz. Bugün Kumdere köyünden şehidimiz Emrah Karataban'ın ailesini ziyaret ederek kendilerini unutmadığımızı göstermek onların yanında olduğumuzu hissettirmek için onlara bir televizyon hediye ettik. Şehitlerimiz ve gazilerimize ne kadar sahip çıksak yine haklarını ödeyemeyiz. Şehitlerimiz nur içinde yatsınlar, gazilerimize uzun ömürler dileriz."



Konuşmanın ardından İskeçe Müftülüğü'nce alınan televizyon şehit babası Süleyman Karataban'a verildi.



Ziyarette, şehit yakını ve muhtar Hüseyin Karataban, Türk Kızılay'ı Keşan Şube Başkan Yardımcısı Erdinç Can, Edirne İl Genel Meclis Üyesi Necmi Sınır ve Türk Kızılayı yetkilileri de hazır bulundu.