Türk Kızılayı'ndan Polislere Dondurma İkramı

Türk Kızılayı Düzce Şubesi polislere dondurma ikram etti.



Türk Kızılayı Düzce Şubesi çalışanları ve bir grup anaokulu öğrencisi, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ni ziyaret ederek emniyet mensuplarına dondurma ikram etti.



Anaokulu öğrencileri ve Türk Kızılayı çalışanlarına Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri, operasyonlara kendilerine eşlik eden polis köpeğinin yeteneklerin gösterdi.