Türk Kızılayı'ndan Öğrencilere Ayakkabı Yardımı

Türk Kızılayı Yığılca Şubesi'nce ilçede eğitim gören öğrencilere ayakkabı yardımı yapıldı.



Şube başkanı Önder Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki tüm öğrencilere ayakkabı yardımı yapılacağını söyledi.



Öncelikli olarak taşımalı eğitim gören Gazi, İmam Hatip, Kırık, Aksaklar, Cumhuriyet, Mevlana ortaokullarında yardımların yapıldığını anlatan Atasoy, "İlçe genelinde eğitim gören çocuklara toplam 450 çift ayakkabı dağıtmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız okullarına rahatça gidip gelsinler diye yardımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.