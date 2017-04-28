Türk Kızılayı'ndan Musullu Türkmenlere Yardım
- Hazırlanan yardım kolileri ve Musullu Türkmenlerin beklemesi Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın yardım kolilerini dağıtması Yardım kolilerini alan Türkmenlerin teşekkür etmesi ve kolilerini taşıması Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat'a sığınan...
- Hazırlanan yardım kolileri ve Musullu Türkmenlerin beklemesi
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın yardım kolilerini dağıtması
Yardım kolilerini alan Türkmenlerin teşekkür etmesi ve kolilerini taşıması Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat'a sığınan Musullu Türkmenlere Türk Kızılayı'nın yardımlarını dağıttı.