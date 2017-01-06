Türk Kızılayı'ndan Kan Bağışçılarına Ödül

Türk Kızılayı Mudanya Şubesi tarafından kan bağışında bulunan kişiler, ödüllendirildi.



Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, ilçede 45 ünite kan veren 1 kişiye plaket, 35 ünite kan veren 4 kişiye altın, 25 ünite kan veren 8 kişiye gümüş ve 10 ünite kan veren 48 kişiye de bronz madalya ve beratları verildi.



Türk Kızılayı Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Nihat Çakır, törende yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'nın sadece afetlerde değil, ihtiyacın olduğu her alanda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.



Kan stoklarının 2016'da azaldığını, bunları yerlerine koyabilmek için gönüllü ve düzenli bağışçılara ihtiyaç duyulduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:



"Genel başkanımızın açıklamasının ardından bağışlarda yüzde yüz artış var ancak bu yeterli değil. Meteorolojiden yapılan açıklamayla önümüzdeki günlerde soğuk hava dalgası geliyor ve soğuklarda bağışlar düşüyor. Kan, acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kimlere ne zaman gerektiği bilinmez. Ülkemizin zor günlerden geçtiği dönemde insanlarımızın biraz daha duyarlı olmalarını, merkezlerimize gelip kan bağışlamalarını rica ediyoruz. Türk Kızılayı'na gönül vermiş, hiçbir karşılık beklemeksizin hayat kurtaran gönüllü kan bağışçılarımıza teşekkür ederiz."