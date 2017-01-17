Türk Kızılayı'ndan Çocuklara Yardım

Türk Kızılayı Edirne Şube Başkanlığı tarafından kentteki ihtiyaç sahibi çocuklara yardım yapıldı.



Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet ve Ferah ortaokulları ile Yağmur Çoçuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi 170 çocuğa mont ve bot yardımında bulunuldu.



Öte yandan, "Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum" sınıf takvimleri de okullara dağıtılmaya başlandığı bildirildi.